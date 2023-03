Le parcours du cœur, un évènement essentiel de la prévention santé à Abbeville

Abbeville prépare une nouvelle journée parcours du cœur. Organisé par la fédération française de cardiologie, en partenariat avec la municipalité et l'hôpital, l'évènement est un outil important pour diffuser le message de prévention contre les maladies cardio-vasculaire.

Philippe Sallé, cardiologue à Abbeville et président de la fédération de cardiologie en Picardie est l'un des organisateurs. "On connaît les recommandations qui disent qu'il faut faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour chez un adulte et même 60 minutes chez un enfant, c'est ça le message du parcours du cœur", explique le spécialiste.

Inscriptions ouvertes

Cette année, des activités de marche, marche nordique, course à pieds, vélo, natation ou encore triathlon seront proposées le dimanche 2 avril. Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis le 15 février et jusqu'au 24 mars. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à l'adresse suivante : parcoursducoeur2023.abbeville@gmail.com