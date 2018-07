Charline a cinq ans et souffre de dysphasie, elle ne parle pas. A la rentrée prochaine elle va entrer en école primaire, mais avec son handicap, suivre une scolarité "normale" est quasi impossible. Ses parents ont donc voulus l'inscrire dans un établissement spécialisé, le parcours du combattant.

Dijon, France

La mobilisation a payé mais que ce fût compliqué. Les parents de Charline, une petite Dijonnaise de 5 ans, remuent ciel et terre depuis fin juin pour scolariser leur fille dans un établissement adapté à son handicap. Une pétition en ligne a même été transmise au ministre de l'Éducation nationale et au Premier ministre. Le texte a recueilli plus de 17 000 signatures en quelques jours.

Le papa de Charline montre la pétition en ligne © Radio France - Thomas Nougaillon

A 5 ans, Charline ne parle pas

Cette petite souffre de dysphasie, un important trouble du langage qui l'empêche de parler. Magalie et Damien ses parents voulaient obtenir une place dans un établissement spécialisé à la Fontaine-d'Ouche qui lui avait été refusée dans un premier temps. Finalement la situation s'est débloquée ce mardi. A la mi-journée un coup de fil de la mairie de Dijon informait la famille qu'une place en CP dans cette école attend Charline à la prochaine rentrée et la dérogation est acceptée.

"On avait fait un dossier auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées, ndlr) au printemps, et on a eu la réponse comme quoi elle devait intégrer un CP classique parce qu'il n'avait pas de place" — Magali, mère de Charline

