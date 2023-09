Le parcours du combattant de la lionne Lina, nouvelle pensionnaire du Refuge de l'Arche à Château-Gontier

Safran n'est plus l'unique lion du Refuge de l'Arche. Le centre pour animaux sauvages de Château-Gontier-sur-Mayenne a recueilli mardi 20 septembre une lionne de 4 ans, Lina. L'animal sauvage a été laissée par son propriétaire au Refuge de l'Arche. Mais avant d'arriver en Mayenne, un long travail a été mené par plusieurs intervenants, dont Free Life. Basée dans le Sud de la France, l'association a été contactée par le propriétaire de Lina, un circassien, qui cherchait à se débarrasser de la lionne, pour répondre à la loi qui interdit à partir de 2028 les numéros d'animaux sauvages dans les cirques itinérants.

Des couples de tigres et de lions replacés

Julien Ribes est le président et le fondateur de Free Life. Depuis plusieurs mois, il est en contact avec le propriétaire de Lina et le Refuge de l'Arche pour organiser au mieux son arrivée. "Les conditions de vie de Lina dans le cirque n'étaient pas les meilleures possibles, même si son propriétaire en prenait soin parce que c'est une lionne qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais été dressée. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'autres lions dans le cirque. Le propriétaire ayant conscience que Lina ne pouvait pas rester seule, il a fait appel aux services de Free Life pour réussir à la replacer. Donc, j'ai fait une première visite du cirque. On a échangé avec le propriétaire, pour savoir ce qu'il souhaitait ou non et ensuite je me suis rapproché du Refuge de l'Arche. Free Live a financé le transport via une société spécialisée."

À seulement cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi contre la maltraitance animale , Julien Ribes et Free Life font de plus en plus de placements d'animaux sauvages, notamment chez les grands fauves. "En début d'année, on a replacé un couple de lions et un couple de tigres. Lina est le cinquième félin qu'on récupère en moins de six mois. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail mais après, on est très, très heureux de voir que ces animaux peuvent s'épanouir dans des refuges."

L'exemple de Lina peut donc servir aux autres propriétaires d'animaux sauvages, circassien ou particulier. "Il faut faire prendre conscience aux propriétaires que pas toutes les associations, pas tous les refuges sont contre eux, mais que, au contraire, on peut travailler main dans la main si besoin."