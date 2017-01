Le parfum de la Haute-Loire bientôt dans vos magasins

Le parfum de la Haute Loire doit voir le jour ce mois-ci. La verveine, le pamplemousse, le sapin et les oranges ont été mis à l'honneur par le laboratoire Cosmetosource. Cette odeur qui représente le Département devrait se décliner dans différents produits.

Le début année devrait sentir bon en Haute- Loire. Une fragrance à l'odeur du département a été fabriquée par le laboratoire Cosmetosource et le nez Jean-Charles Sommerard. Son odeur contient de la verveine, des oranges, des pamplemousses, du sapin ainsi que de la mousse.

L'essence du parfum va être déclinée par les autres entreprises de la région comme nous l'explique Mickaël Klein, directeur de Cosmetosource qui est situé à Fontannes en Auvergne : "Il va y avoir un parfum d'ambiance, un parfum qui va être utilisé comme diffuseur, des savons, de l'argile, des huiles de massage, du shampoing et même peut- être une version alimentaire avec l’arôme de la Haute-Loire. Le budget devrait être raisonnable, notre objectif est de faire des produits cadeaux et non élitistes. Il n'y aura pas de parfum corporel comme convenu avec notre client. Il a notamment été conçu avec des essences d'huiles essentielles de produit venant de la région."

C'est le département de la Haute-Loire qui est propriétaire de cette odeur. L'objectif est de donner la possibilité aux différents acteurs (venant du tourisme, du service, de l'alimentaire, du cosmétique) de se fédérer et de produire des produits autour d'une valeur locale. Les Altiligériens avaient été sollicités par sondage internet pour déterminer les notes principales de ce parfum en août 2016. Suite au résultat du sondage, des entreprises de cosmétiques avaient fait des propositions au salon de l'aromathérapie du Puy-en-Velay en novembre dernier. Les visiteurs ont pu choisir entre six odeurs et c'est l'essence conçue par Cosmetosource qui a été gardée.

La salle des parfums © Radio France - Lloyd Chéry

