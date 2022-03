Le pari fou de Bastien Fleury, courir pour faire égayer le quotidien des enfants malades

Bastien Fleury vient de courir plus de 700 kilomètres à pied, entre l'Espagne et l'Italie pour réunir des fonds en faveur du rire à l'hôpital.

Il vient de courir plus de 700 kilomètres à pied, entre l'Espagne et l'Italie. Bastien Fleury est parti il y a deux semaines (12 mars) de la frontière entre la France et l'Espagne. Il est arrivé ce vendredi 25 mars 2022 à Menton, aux portes de l'Italie... 15 jours de course - 12 étapes - parfois à plus de 2000 mètres d'altitude.

Ce chasseur alpin a produit un effort surhumain pour l'association "le rire médecin"

Bastien Fleury a compris une chose fondamentale. Les enfants à l'hôpital sont comme tous les autres, il doivent être stimulés par le rire et la joie pour se sentir bien. Il a donc tout fait pour récolter des fonds pour divertir les enfants hospitalisés en choisissant l'association le "rire médecin".

Au final près de 1000 euros récoltés...soit plus du double que l'objectif initial. Il va pouvoir financer des clowns qui iront illuminer les visages des plus jeunes, et rompre la monotonie des soins infantiles.

Bastien Fleury se tourne maintenant vers son prochain objectif. Une traversée de la méditerranée en paddle...toujours dans un but caritatif.

Vous pouvez participer à la cagnotte de Bastien en cliquant ici