Le Paris-Nice et Thomas Voeckler à Chalon-sur-Saône

On pourra encourager les coureurs le long des quais Gambetta et Saint Cosme. -Photo d’illustration de la 1ere étape-.

Arnaud Démare, André Greipel, Bryan Cocquard, Michael Matthews, Sam Bennett, Julien Bernard et bien d'autres grands noms du cyclisme sont attendus ce mercredi 10 mars à Chalon-sur-Saône pour le départ de la 4° étape de Paris Nice: 187 kilomètres et demi à destination de Chiroubles, dans le Beaujolais.

Thomas Voeckler a coché cette étape dans son agenda. L'ex-coureur professionnel, porteur du maillot jaune sur le Tour de France, ne fait plus partie du peloton, mais se trouve maintenant dans l'organisation au sein de la société ASO. "Bien sûr que le Paris-Nice m'a marqué" rappelle celui qui avait remporté deux étapes en 2011 "J'ai dû le faire 13 ou 14 fois. J'aime beaucoup ces routes de Bourgogne, parce qu'elles sont intéressantes, jamais monotones. Ce n'est pas une étape de haute montagne, mais on est toujours "en prise" comme on dit dans notre jargon. C'est à dire qu'il n'y a jamais vraiment de repos. On est toujours en train de monter ou de descendre."

Thomas Voeckler est maintenant dans les rangs de l'organisation © Radio France - Gérald Paris

"Cette 4° étape comporte plus de 3.500 mètres de dénivelée, avec des routes tortueuses sur la fin. Ce sera un final pour les punchers, et pour la première fois sur ce Paris-Nice, une échappée aura la chance d'aller jusqu'au bout."

Julien Bernard joue son rôle d'équipier"

Cette étape peut-elle convenir à Julien Bernard ? L'ex-sociétaire du SCO Dijon porte désormais le maillot de l'équipe Trek Segafredo et retrouve des routes qu'il connaît bien. Pour l'heure, il pointe à la 68° place du classement général , à une minute et 5 secondes du leader. "Julien Bernard est dans son rôle d'équipier" tempère Thomas Voeckler "Il a pour l'instant travaillé pour son sprinter, c'est un coureur extrêmement précieux dans le rôle du collectif, mais dans cette édition, il n'est pas autorisé à jouer sa propre carte. On le verra peut-être dans une échappée, mais il n'est pas là pour jouer le classement, ce n'est pas son objectif, il est là pour faire le travail d'équipe."

Attention, départ à huis-clos

Les coureurs partiront à 11h10 de la place Port du Villiers, mais ne vous précipitez pas pour une photo ou un autographe. Le peloton va s’élancer a huis-clos. La mairie de Chalon-sur-Saône le rappelle sur son site internet:

"Pour protéger les coureurs, qui disputent l’intégralité de cette compétition en situation de quasi huis clos, les spectateurs ne pourront pas s’approcher au plus près de la zone de départ. En revanche, sans créer de regroupement, il sera possible pour les piétons de circuler sur les quais Gambetta et Saint-Cosme pour suivre le peloton en direction de Saint-Rémy. Le départ se déroulant à un rythme moins effréné que les arrivées, les Chalonnais auront l’occasion d’encourager comme il se doit les coureurs."