Le Paris Nice passera par le col de Murs en Vaucluse

Course cycliste

Le Paris-Nice c'est cette course cycliste que les amoureux de la petite reine surnomment la course au soleil. Cette 78° édition fera donc plus qu'un simple passage par la Vaucluse puisque l'étape du 13 mars, la 6° des 8 inscrites au programme sera 100% vauclusienne.

Le peloton dans Murs.

Le fameux col de Murs sera au menu de cette 6° étape qui partira de Sorgues pour rallier Apt. Les autorités sanitaires et le Ministère des Sports ont confirmé la tenue de cette compétition le 3 mars dernier. En revanche ce sera sans l'équipe espagnole Movistar qui a annoncé son retrait des compétitions jusqu'au 22 mars pour cause de CORONAVIRUS.