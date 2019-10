Le parking d'Auchan Poitiers Sud transformé en terrain d'exerices !

Poitiers, France

Ces journées sont un moyen de montrer quelques-uns des aspects du métier de policier, gendarme, pompier, secouriste ou douanier. Ainsi, le public a pu se prêter au jeu de l'interpellation d'un voleur de voiture avec dans le rôle du voleur, un policier très réaliste. Ou encore d'aider un pompier à sortir un mannequin d'enfant d'un espace totalement enfumée, en l'espèce une tente en toile, montée sur le parking et réellement enfumée.

Un jeune à la sortie de la tente enfumée après avoir sauvé un enfant (mannequin) © Radio France - Baudouin Calenge

Les lycéens ont ouvert cette journée et ont ainsi pu se rendre sur les différents ateliers. S'équiper en pompier avec masque et bouteille d'oxygène, procéder à des exercices de réanimation ou suivre un maître-chien des douanes et son labrador Ikos spécialisé dans la chasse aux stupéfiants.

Ces journées de la sécurité intérieure se poursuivent jusqu'à samedi en Vienne et Deux-Sèvres. Le programme est à retrouver sur les sites internet des deux préfectures.