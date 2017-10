Le parking de l'hôpital de Perpignan bientôt payant !

Alors qu'on pensait le projet abandonné, le directeur de l'hôpital de Perpignan explique qu'il faudra bientôt payer pour se garer.

Des horodateurs à l'hôpital de Perpignan, c'est pour bientôt. Pour se soigner, ou rendre visite à des proches, nous devront bientôt payer pour nous garer à l'hôpital. Le projet lancé il y a un an, puis finalement retiré face à la levée de boucliers n'était "que différé" selon le directeur du centre hospitalier.

Invité de France Bleu Roussillon ce vendredi matin, Vincent Rouvet explique que "le parking sera payant d'ici un an, un an et demi". Les 3 000 salariés de l'hôpital eux n'auront pas à sortir leur portefeuille.

"Notre parking de 1500 places est aujourd'hui saturé notamment début d'après midi quand les équipes de soignants du matin et du soir se croisent" affirme Vincent Rouvet avant de poursuivre :"Nous devons aussi réguler le stationnement pour éviter les abus : il y a aujourd’hui des gens qui se garent chez nous sans raison et puis chaque été, des camping-cars s'installent sur le parking. Nous sommes même référencés sur un site internet de camping-cars !"

Concernant les tarifs, le directeur explique les tarifs seront "raisonnables". Tout n'est pas encore décidé mais il devrait y avoir "un forfait gratuit d'une heure ou une heure et demie. Ensuite, ce sera de l'ordre d'un euro de l'heure". Vincent Rouvet n'en fait pas une question financière. L'hôpital de Perpignan présentait l'an dernier un budget à l'équilibre.

