Le parking de la base de loisirs de Ménasse sera à nouveau payant à l'été 2019

Saint-Pierre-du-Mont, France

C'est une décision déjà très contestée l'an dernier que renouvelle le maire de Saint-Pierre du Mont. Le parking de la base de loisirs de Ménasse sera à nouveau payant cet été. Le prix ne bouge pas, il reste à 2 euros pour stationner sur ce parking.( 1 euros si vous prenez 20 jetons d'un coup )

Il y a eu moins de baigneurs sur le plan d'eau de Menasse entre l'été 2017 et 2018.

" Le fait du parking payant a dû diminuer la fréquentation" admet Joel Bonnet, le maire de Saint-Pierre du Mont mais elle n'est pas " drastique, comme on aurait pu le craindre". Entre l'été 2018 et 2017, il y a eu une baisse entre "20 et 30 %" du nombre de baigneurs sur le plan d'eau de la base de loisirs de Menasse.

Lorsque les visiteurs de la base de loisirs apprennent que le parking sera a nouveau payant cet été, ils ne sont pas d'accord, Céline se balade avec ses enfants très régulièrement : " Payer 2 euros quand on y reste 30 minutes avec les enfants, c'est dommage de payer un parking juste pour un plan d'eau "

Un nouveau système va être installé pour améliorer le service de paiement

L'été dernier, les conducteurs, qui ont stationné sur le parking, ont rapporté 13 500 euros entre le 1 er juillet et le 21 août. (La barrière a été abîmée par une voiture à la fin du mois d'août 2018 , le maire de Saint-Pierre du Mont avait, alors, décidé de ne pas réinstaller la barrière) Cette somme doit servir à rembourser l'installation de la barrière, qui a coûté 30 000 euros. L'an dernier, beaucoup de visiteurs se sont plaints du temps qu'il passait devant la machine pour payer le parking. Pour l'été 2019, le système sera simplifié.

Joel Bonnet, le maire de Saint-Pierre du Mont assume de renouveler le paiement du parking de Saint-Pierre du Mont :" Le principe du parking payant c'est d'investir. On va construire des terrains de beach-volley et refaire les parcours sportifs VTT et pédestre parce que parfois la cohabitation est difficile."