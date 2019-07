Le parking de la Polyclinique de Picardie sera bientôt payant

Amiens, France

Le parking de la Polyclinique de Picardie, à Amiens, sera bientôt payant. La direction veut ainsi éviter les voitures ventouses sur son parking gratuit : ces véhicules garés pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pendant que leurs propriétaires vont faire des courses en ville ou vont à la piscine.

Des voitures qui stationnent "à la semaine"

C'est un problème dont se plaignent les patients et les salariés de la Polyclinique de Picardie : trouver une place de parking en un temps raisonnable relève parfois de l'exploit. Ils sont donc nombreux à se garer sur les trottoirs autour de l'établissement. Des secteurs où le stationnement n'est pas autorisé : ce type de stationnement "sauvage" donne parfois lieu à des PV. La direction a donc décidé de prendre le problème à bras de corps, en instaurant un système de péage. Une mesure indispensable pour Patrick Beeusaert, le directeur général de la Polyclinique de Picardie : "Nous nous sommes aperçus que certaines voitures restaient sur notre parking à la semaine. Certaines personnes se garent ici pour aller prendre un bus un peu plus loin qui les emmène en centre-ville. Nous avons même vu quelqu'un se garer chez nous, puis sortir sa trottinette électrique et partir toute la journée. Avec ce système payant, _nos patients en nos salariés pourront se garer plus facilement_."

Patrick Beeusaert, le directeur genéral de la Polyclinqiue de Picardie © Radio France - Claudia Calmel

Des tarifs dégressifs

La première heure de stationnement sera gratuite. Mais ensuite, les patients devront débourser jusqu'à 50 centimes par quart d'heure : les prix seront dégressifs. Depuis quelques jours, la Polyclinique de Picardie distribue des tracts à ses patients pour les informer de la future politique tarifaire.

Des tracts qui récapitulent les tarifs sont distribués aux patients © Radio France - Claudia Calmel

Le parking de la Polyclinique de Picardie à Amiens devrait devenir payant d'ici le mois de septembre. Les patients qui auront des consultations longues pourront bénéficier de tickets gratuits en s'adressant à l'accueil.