Le parking du centre administratif de Carnon restera finalement gratuit l'été

Le jeudi 1er juin, le stationnement payant entrera en vigueur à Carnon, 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Cette mesure provoque la colère de nombreux habitants de la station balnéaire, mais aussi des habitants de Mauguio en raison des tarifs annoncés par la ville au mois de février.

Plusieurs manifestations ont eu lieu devant la mairie, et le maire Yvon Bourel a déjà fait un premier effort en revoyant les tarifs à la baisse sur certains secteurs. 1,20 euro l’heure en zone verte (stationnement longue durée), 1,60 euro l’heure en zone orange (stationnement moyenne durée) et une cinquantaine de places en zone bleue (une heure gratuite). Et des abonnements à des tarifs préférentiels pour les résidents, les professionnels et les plaisanciers.

230 places gratuites

Ce jeudi, Yvon Bourrel annonce qu'il fait "un nouveau geste significatif " au terme de discussions et de rencontres, notamment avec les acteurs du monde économique : "J’ai choisi d’aller plus loin encore après avoir entendu, échangé et écouté les Carnonnais et les Melgoriens ces dernières semaines. J'ai décidé que le parking des plages serait gratuit cette saison". Le parking des plages, c'est celui qui est actuellement en cours d'agrandissement dans le centre de Carnon, plus connu sous le nom de parking du centre administratif, il comporte 230 places.

Le maire Yvon Bourrel s’engage, à dresser le bilan de la saison touristique au cours de l’automne prochain.

Ce nouveau revirement suffira-t-il à désamorcer la colère des habitants ? Une nouvelle manifestation est prévue ce samedi à 10 heures devant la mairie annexe de Carnon-Mauguio à l'appel de nombreuses associations et collectifs. Ils demandent la prise en compte de "la réalité de la saisonnalité et les spécificités de la station balnéaire de Carnon". Autrement, ils ne sont pas contre le stationnement payant l'été mais demandent la gratuité hors saison.

