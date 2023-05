Le parking du Partage des Eaux à l'Isle-sur-la-Sorgue devient payant l'été

C'est une réponse à la surfréquentation du site. La mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue justifie ainsi les travaux d'aménagement du parking du Partage des Eaux à compter de ce mardi 2 mai pour une durée de trois semaines. Une barrière sera installée à l'entrée et à la sortie du parking afin de mettre en place un fonctionnement de dématérialisé. Il n'y aura plus besoin de prendre de ticket. La plaque d'immatriculation sera enregistrée, il faudra ainsi la saisir pour le règlement.

ⓘ Publicité

Dès le 3 juillet, le parking du site du Partage des Eaux sera donc payant. Une tarification qui entre en vigueur uniquement lors des saisons estivales précise la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue. Il y a également une volonté "d'apaiser les relations entre riverains, visiteurs, promeneurs et pêcheurs". Du côté des commerçants, à la guinguette et au restaurant, on reste prudent. "On attend de voir mais c'est vrai qu'il faut protéger le site", indique-t-on au bord de la Sorgue.

Quels tarifs ?

de 6 heures à 10 heures : gratuit

de 10 heures à midi : 70 centimes les 15 minutes

de midi à 14h30 : 1 euro

de 14h30 à 19h30 : 70 centimes les 15 minutes

de 19 heures à 22h30 : 1 euro

de 22 heures à 6 heures : 70 centimes les 15 minutes

Ces tarifs s'appliqueront également pour le parking vert dit Camin di Gafo.