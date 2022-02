Le Parlement adopte définitivement une réforme pour faciliter l'adoption d'enfants

Il sera bientôt plus facile d'adopter un enfant en France. L'Assemblée nationale a définitivement voté mardi 8 février, par 96 voix contre 15, et 4 abstentions, une proposition de la loi LREM pour réformer l'adoption. Le texte doit apporter une solution aux familles attendant de concrétiser leur projet d'adoption, dont le nombre est largement supérieur aux adoptions réalisées chaque année.

L'adoption ouverte aux couples non mariés

Mesure phare de ce texte : l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés qui sont pacsés ou en concubinage. Le mariage n'est "pas une garantie de stabilité" pour les enfants, justifie la députée Monique Limon à l'origine du texte. Actuellement, seul l'un des membres du couple non marié peut adopter, le deuxième n'est donc pas considéré légalement comme parent.

La proposition de loi prévoit aussi d'autres allègements des conditions d'adoption. Un couple devra avoir vécu ensemble pendant 1 an et non plus 2 ans pour pouvoir adopter et l'adoption sera ouverte dès l'âge de 26 ans, contre 28 ans actuellement. Le texte réforme aussi les conseils de famille, organes de tutelle des pupilles de l'État dans les départements, chargés de l'attribution des enfants, et parfois taxés de conservatisme par les associations homoparentales. Un spécialiste de la lutte contre les discriminations intégrera chaque conseil, pour assurer un traitement équitable entre les couples homosexuels et hétérosexuels.

Enfin, pour davantage de garanties lors d'une adoption internationale, l'accompagnement sera obligatoire par un organisme autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption (AFA). L'adoption internationale individuelle sera ainsi interdite.