Le Parquet d'Orléans en soutien des maires du Loiret

Renforcer les relations et les échanges d'information entre la justice et les mairies des communes : c'est officiellement l'objet d'une convention signée ce jeudi entre le Parquet d'Orléans et l'association des maires du Loiret. Mais c'est d'abord et surtout une façon pour le Parquet d'afficher son soutien aux élus, face à la recrudescence des incivilités, des insultes, voire des agressions qu'ils subissent.

Ligne directe et magistrat référent pour les maires

Sur les 10 premiers mois de l'année, 1 800 procédures judiciaires ont été ouvertes en France pour des atteintes aux élus - à comparer avec les 1 200 procédures comptabilisées l'an passé par le ministère de l'Intérieur (sur les 11 premiers mois de l'année), avait révélé France Info . On ne connaît pas les chiffres dans le Loiret, mais le département n'échappe pas à cette tendance : "Il y a effectivement des questions d'incivilité, voire d'atteintes plus graves portées aux élus, explique Emmanuelle Bochenek-Puren, la procureure d'Orléans. Pas plus dans le Loiret qu'ailleurs, mais pas moins ; je souhaite, en tout cas, qu'ils se sentent soutenus par le Parquet dans le cadre de l'exercice de leurs missions."

Dans la pratique, une boîte mail dédiée aux échanges entre les maires et le Parquet va être mise en place ; de même, un magistrat référent va être nommé, qui deviendra l'interlocuteur privilégié des élus, et qui permettra de mettre en place un dispositif de suivi, dès lors qu'un maire est victime. "Avoir une ligne directe, ce n'est pas rien, se réjouit Pauline Martin, la maire de Meung-sur-Loire et présidente de l'association des maires du Loiret. Les maires sont souvent en première ligne pour beaucoup de choses, parce que nous sommes sur le terrain, nous avons besoin d'avoir quelqu'un susceptible de nous accompagner, de nous soutenir et de nous rassurer."

Développer la procédure du rappel à l'ordre

Cette convention a aussi pour but de donner la possibilité aux maires de signaler un acte de délinquance survenu dans leur commune et de développer la procédure du rappel à l'ordre : créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le rappel à l’ordre consiste à convoquer en mairie l’auteur (majeur ou mineur) d’un fait de nature contraventionnelle portant atteinte à l’ordre public, à condition qu’aucune plainte n’ait été déposée contre lui ni qu’aucune enquête judiciaire ne soit en cours - il peut s'agir de conflits de voisinage, d’absentéisme scolaire, d’incidents aux abords des établissements scolaires, d’incivilités, d’atteintes à des biens publics, etc. Cette procédure est en fait très peu utilisée par les maires.