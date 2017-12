Lunel, France

Difficile d'imaginer que l'on se met hors la loi quand on offre un repas aux plus démunis. C'est pourtant ce qui est reproché à l'association "Le Partage du coeur", à qui la mairie de Lunel a envoyé la police pour déloger les bénévoles du parvis de l'église Notre-Dame-du-Lac.

Jusqu'à 20 repas tous les soirs, de décembre à mars

L'initiative pourtant n'était pas nouvelle. L'hiver dernier déjà, ce collectif proposait des repas partagés chaque soir pour des sans abris. Il avait peu à peu obtenu le soutien et la contribution de commerçants et restaurateurs.

De décembre à mars, ils ont posé leur table presque tous les soirs devant l'église et servi jusqu'à 20 repas quotidiennement, que se partageaient bénéficiaires et bénévoles.

"Au deuxième soir la police nous attendait sur le parvis de l'église."

Depuis le collectif s'est transformé en association, pour être "un peu plus solide, plus organisé" explique Sophie Dommée, la présidente. Les repas ont donc repris en début de semaine dernière. Pas longtemps. Au deuxième soir, la police attendait les bénévoles devant l'église : interdiction formelle de s'installer.

"Je me suis dit qu'il allait rentrer le ventre vide."

"On est arrivé avec la soupe, raconte Sophie Dommée. Mais elle n'a pas quitté mon coffre de voiture puisque la police nous attendait sur le parvis de l'église avec les voitures de chaque côté pour nous empêcher de passer. Ce qui me fait le plus _mal au cœur_, c'est d'avoir vu un SDF que l'on connaît bien faire demi-tour quand il a vu la police. Je me suis dit qu'il allait rentrer le ventre vide. C'est là que je ne comprends pas , surtout que l'année dernière on nous a laissé faire. Qu'est ce qui a changé ?"

"La police nous attendait sur les marches de l'église". Copier

Pas d'autorisation officielle d'occupation du domaine public

L'association dit avoir eu l'accord oral de plusieurs élus. Peut-être répond la mairie, mais il n'y a jamais eu de demande officielle d'occupation du domaine public. Donc pas le droit de s'installer sur la place de l'église.

L'association va devoir trouver un local si elle veut poursuivre les repas partagés. La Ville souligne par ailleurs qu'il existe déjà un système municipal d'aide et de solidarité pour les plus démunis.

Les bénévoles ont fait part de leur colère et plus encore de leur incompréhension.

Le préfet de l'Hérault a réagi à l'article à ce sujet paru dans Midi Libre ce mardi : "Bel élan de solidarité de la part de l'association Le Partage du coeur. Triste réaction du Maire qui envoie la police sur le parvis de l'église Notre-Dame-du-Lac pour déloger les bénévoles".