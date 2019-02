Le parvis du Peyrou à Montpellier, trop glissant, sera refait

Montpellier - France

Fini les glissades par temps de pluie sur le parvis devant la place du Peyrou à Montpellier. Le maire Philippe Saurel a annoncé ce mardi qu'une bonne partie de l'avant-place Royale serait rénovée. Cette place a pourtant été entièrement refaite lors de la construction de la ligne 4 du tram inaugurée il y a même pas trois ans. Seulement les pierres utilisées deviennent de véritables patinoires dès qu'il pleut à tel point qu'il y a un an et demi, il a fallu détourner les bus pour éviter les accidents.

Cette fois c'est acté, on va casser et refaire, mais pas encore tout de suite, ça va prendre un peu de temps encore, car la ville est toujours en litige avec la carrière du Gard qui a fourni les pierres utilisées pour refaire la place en 2016. Des pierres qui n'auraient jamais du être aussi glissantes, il y a eu "tromperie sur la marchandise" en quelques sortes. la ville a porté plainte.

Mais dès que ce contentieux sera réglé, on pourra casser la partie située devant l'Arc de triomphe et les deux parties sur les côtés, soit environ la moitié de la place. Les bâtiments de France ont donné leur accord. Ce sera un granit sur le devant de la même couleur que celui utilisé pour refaire la rue Jean Moulin et des dalles de béton de la même couleur que le revêtement actuel sur les parties pentues sur les deux côtés. L'idée étant de conserver l'esthétique actuel, sans rien dénaturer, le tout sous le contrôle des bâtiments de France. Un chantier qui pourrait démarrer d'ici un ou deux ans et qui sera entièrement financé par les assurances.

Actuellement, un revêtement en résine permet d'éviter le pire en matière de glissade mais c'est loin d'être satisfaisant, les bus sont toujours déviés.

Le maire de Montpellier présentait ce mardi tout le programme de restauration de la promenade du Peyrou pour les mois à venir, un des "joyaux historiques" de la ville de Montpellier,qui doivent débuter en avril. Des travaux qui avaient déjà débuté sous Georges Frêche.

Au programme, la restauration des deux corps de garde à l'entrée du jardin, la mise en lumière la statue de Louis XIV, la réfection des allées latérales, et du parvis devant le bassin. La grille d'entrée sera également changée

Au total, cette restauration aura coûté 10 Millions d'euros depuis 2005, fin des travaux prévue pour le printemps de l'année prochaine.