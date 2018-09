Paris, Île-de-France, France

Le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, invité de France Bleu Paris mercredi matin, a expliqué tout le bien qu'il pensait du Pass numérique. Il a affirmé qu'une personne sur cinq ne savait pas utiliser les services en ligne, c'est à dire qu'elle ne sait pas créer un mail, naviguer, répondre à une démarche en ligne.

"Un sur cinq, ça fait près de 13 millions de Français, c'est parfois les personnes très âgées, les jeunes retraités qui n'ont pas été formés au numérique pendant leur carrière, qui n'ont pas eu d'enfant à la maison, mais c'est aussi des jeunes, qui savent utiliser une partie d'internet mais qui, dès qu'ils se confrontent à une interface d'administration, sont complètement perdus".

Un Pass pour une formation au numérique de 20 heures

Le secrétaire d'Etat a indiqué que jeudi, l'annonce d'une mobilisation générale des régions, des départements, de l'Etat, des grandes métropoles, de toutes les associations d'élus, de toutes les associations de la médiation numérique, allait être faite.

Il a indiqué qu'un plan allait être lancé. Il permettra de structurer partout en France des lieux où on peut accompagner et former des personnes au numérique. Il ajoute "Et on va former les agents publics et aussi les agents privés qui font de l'accueil, la personne qui est au guichet de la banque, au guichet de Pôle emploi, de la Poste, on va les former à aider quelqu'un qui ne sait pas utiliser le net, à identifier qu'elle ne sait pas utiliser le net et à lui offrir un Pass".

Les tests sont très positifs

Dès 2019, il souhaiterait qu'il y ait plus d'un million et demi de personnes qui reçoivent ce Pass numérique et qui se rendent ensuite dans une association de formation qui les accompagnera pour 10 à 20 heures de formation.

"On a fait de nombreux tests depuis un an et demi et dans ces tests on voit que sur certains publics cela a un effet incroyable. Sur les jeunes retraités de 60 à 70 ans, quand on fait cette formation, 90% d'entre eux disent, à la fin des 20 heures de formation, ça y est, je me sens autonome. Quand on fait ça, c'est une véritable victoire".