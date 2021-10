"Le pass sanitaire a eu un impact assez léger sur les restaurants", estime le chef Philippe Etchebest

Près de deux mois après l'instauration du pass sanitaire, le 22 juillet dernier, Philippe Etchebest revient sur sa vidéo où il portait un costume de gendarme pour effectuer des contrôles auprès de ses clients à l'entrée de son restaurant bordelais Le Quatrième Mur. Le chef cuisinier bordelais explique : "Il y a des choses qui ont été mal interprétées, comme d'habitude. Je n'ai jamais été contre le pass sanitaire parce que, vous voyez aujourd'hui quand même, on a le pass sanitaire, mais on ne porte plus le masque. C'est quand même très confortable".

"Il a fallu s'adapter. On l'a fait, on a vu que ça a marché et c'est très bien comme ça. Il faut qu'on arrive à sortir de cette crise, de ce virus qui a paralysé le pays pendant presque deux ans. On avait peur que le sanitaire ait un impact. En fait, je pense que ça a été assez léger." Philippe Etchebest, chef du restaurant Le Quatrième Mur à Bordeaux

Philippe Etchebest ajoute qu'il n'était pas contre le pass sanitaire, mais contre les sanctions prises si les contrôles n'étaient pas respectés par les restaurateurs.

"Tous les secteurs sont touchés"

Pour le chef, il n'y a pas que le secteur de la restauration qui est touché par la crise. Il parle de "350 000 offres d'emploi non pourvues en France. Aujourd'hui, en France, tous les secteurs sont touchés. L'artisanat, les électriciens, les ébénistes, carreleurs ou plombiers". Mais Philippe Etchebest souhaite rester optimiste. "On passe un mauvais moment pour tous, mais on va revenir à des choses normales. J'espère, en tout cas".