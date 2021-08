Le pass sanitaire bien accepté dans les sites touristiques du Limousin malgré quelques tensions

Une employée du Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane a été agressée samedi dernier à cause du pass sanitaire. Il est obligatoire dans de nombreux lieux de culture depuis trois semaines. Comment est-il globalement accepté en Haute-Vienne et Corrèze ? Nous avons contacté plusieurs sites.

Une plainte a été déposée après l'agression d'une employée à l'entrée du Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane. Samedi dernier, elle a été insultée et poussée par terre par une cliente qui n'a pas apprécié qu'on lui interdise l'entrée car elle n'avait pas de pass sanitaire. Il est obligatoire dans de nombreux lieux culturels et touristiques depuis le 21 juillet.

Des réactions violentes "marginales"

Malgré cette agression, fermement condamnée par la direction du Centre de la Mémoire, le pass sanitaire est globalement bien accepté en Corrèze et en Haute-Vienne. Selon plusieurs responsable de sites touristiques et élus des conseils départementaux, la clientèle est réceptive, disciplinée et les "réactions violentes marginales".

A Rochechouart par exemple, au Musée d'Art Contemporain de la Haute-Vienne, l'une des responsables l'affirme : tout se passe bien, il n'y a ni insulte ni menace. Autre exemple, un apéro concert a rassemblé lundi 380 personnes au Château de Sédières et pas un seul refus n'a été recensé, tout le monde était un règle.

"Il n'y a plus la moindre petite remarque"

Le comportement de la clientèle a changé selon Nathalie Jayat, responsable du service culture et patrimoine du département de la Corrèze. "Là, il n'y a même plus la moindre petite remarque, ils sortent leur téléphone portable et prépare le pass avant même d'arriver au contrôle puis avec le sourire tout se passe bien. Je pense que dans les lieux culturels, par rapport à d'autres domaines comme la restauration, on le pratique déjà depuis le 21 juillet donc les choses se sont mises en place. _C'est rentré dans les habitudes_, dans la tête des gens."

Certains responsables de site restent néanmoins sur leurs gardes. C'est le cas du directeur du lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne. ll est vigilant. En effet, le pass sanitaire est désormais exigé pour profiter de certaines activités comme le pédalo.