"Le pass sanitaire c'est l'assurance vie des restaurateurs" dit Bruno Le Maire à Strasbourg

En plein début de cinquième vague de COVID, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était en visite à Strasbourg ce mardi. Pour participer au congrès national de l'UMIH, l'union des industries des métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

Le ministre est notamment revenu sur la demande insistante des patrons d'hôtels ou de restaurants d'un rééchelonnement des remboursements des PGE, les prêts garantis par l'Etat. Mais pour Bruno Le Maire, c'est non. Ce n'est pas selon lui la bonne solution.

_"Je pense que le rééchelonnement n'est pas la meilleure solution. Je préfère un traitement au cas par cas. Je sais que les PGE sont une vraie préoccupation. Mais j'apporte une réponse plus efficace et rationnelle. La première, c'est que tout ceux qui en ont besoin pourront souscrire jusqu'à l'é_té 2022 un nouveau PGE. Ceux qui auraient du mal à rembourser ne doivent pas non plus se trouver en face à face avec leur conseiller bancaire. Il faut qu'il y ait un médiateur" dit le ministre.

Et il précise : "J'ai mis en place dans chaque département une médiation avec les pouvoirs publics pour que ce soit collectivement que le remboursement d'un PGE puisse être traité. Et cela permettra de trouver une solution pour chaque dossier" dit-il.

Bruno Le Maire au congrès national de l'UMIH © Radio France - Antoine Balandra

Face à la pénurie de main d'œuvre (il manquerait 30% de salariés dans les métiers de l'hôtellerie restaurations selon le président national de l'UMIH) post Covid, le ministre a aussi appelé à des augmentations substantielles dans le secteur et à conclure les négociations salariales en cours.

Pass sanitaire

Et il a redit, en pleine cinquième vague, qu'il était selon lui plus que jamais indispensable de faire respecter le pass sanitaire dans les établissements : "Ce que je souhaite, c'est que l'on fasse respecter le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est l'assurance vie des restaurateurs et des hôteliers. La pire situation, c'est d'être obligé de fermer. Donc faire respecter le pass et le contrôle de manière rigoureuse, c'est la meilleure réponse que l'on puisse apporter aujourd'hui" a-t-il martelé.