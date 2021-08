"Aberrant et anti-déontologique" : le pass sanitaire dans les hôpitaux inquiète les médecins de l'Indre

Être totalement vacciné ou présenter un test PCR négatif pour se rendre à l'hôpital, ce sera peut-être la réalité dans les prochains jours. Le texte adopté par le Parlement prévoit d'étendre le pass sanitaire aux patients ayant des soins programmés et à leurs proches. Le Conseil constitutionnel doit encore rendre son avis sur la question, jeudi 5 août. Mais le débat fait rage, le Conseil national de l'Ordre des médecins est monté au créneau.

Un pass sanitaire en contradiction avec les principes d'un médecin

Son représentant dans l'Indre ne mâche pas ses mots non plus. La première incompréhension est celle de créer des inégalités d'accès aux soins. "On ne fait pas le tri dans la population. Je ne vois pas comment on peut s'empêcher de prodiguer des soins à des patients nécessiteux sous prétexte qu'ils n'ont pas de pass sanitaire", dénonce Thierry Keller au micro de France Bleu Berry. Un médecin se doit en effet de soigner tous les patients. Pour Thierry Keller, en théorie, ce pass sanitaire est donc impossible à appliquer. "Chacun fera comme il voudra mais j'engagerai mes collègues à continuer à travailler comme il se doit. On fait de la médecine, on ne fait pas de l'administratif. C'est complètement débile", ajoute-t-il.

Je trouve ça aberrant, affolant et anti-déontologique

ÉCOUTEZ - Le pass sanitaire pour l'accès aux soins est "aberrant et affolant", selon le président du Conseil de l'ordre des médecins de l'Indre Copier

La crainte d'une dégradation de la santé de certains patients sans pass sanitaire

Pour les médecins, les leçons du premier confinement n'ont pas été retenues. Au printemps 2020, les règles très strictes ont poussé de très nombreux patients à décaler leurs rendez-vous. La fréquentation dans les cabinets a parfois chuté de plus de 50%. Certains se sont retrouvés totalement à l'arrêt. "Les morbidités déjà installées, comme l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle ou tout autre pathologie dangereuse à court ou moyen terme, n'ont pas été vues ou bien plus tardivement", rappelle Thierry Keller. "On risque d'avoir le même problème avec le pass sanitaire qui bloquerait l'accès aux soins. D'ici six mois, on aura des problèmes de comorbidités qui sont complètement délaissées", insiste le médecin généraliste basé à Châteauroux.

Enfin, pour Thierry Keller, on ne peut pas mettre sur le même plan l'accès aux loisirs ou restaurants et l'accès aux soins. "C'est choquant. Aller au restaurant, c'est un choix personnel. Mais avoir un cancer du sein ou un problème cardiaque, ça n'est pas le choix du patient. Être malade, ça n'est pas un choix", indique le président du Conseil de l'ordre des médecins de l'Indre.