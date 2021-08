Le pass sanitaire devient obligatoire dans cinq centres commerciaux isérois à partir de ce mardi

Pour freiner l'épidémie de coronavirus, la Préfecture iséroise a annoncé une série de mesures, dont le pass sanitaire obligatoire dans les magasins et centres commerciaux isérois de plus de 20 000m2. A Grenoble, les avis sont mitigés.

Le département a dépassé le seuil d'alerte avec 205 cas pour 100 000 habitants. De nouvelles mesures ont été prises pour freiner l'épidémie. Le pass sanitaire devient notamment obligatoire, à partir de ce mardi, dans les magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Sont concernés : IKEA à Saint-Martin-d’Hères, Centre Leclerc Comboire à Echirolles, Grand Place à Grenoble, Carrefour à l’Isle d’Abeau, Leclerc à Tignieu-Jameyzieu.

Une perte de clientèle évidente pour les commerçants

Au centre commercial Grand Place, les commerçants sont mitigés. Dans le magasin Lego, le responsable Alexandre Mercier, a reçu de nombreux appels ce lundi. "Les clients nous appelaient pour savoir si on prenait le pass sanitaire. Et quand on leur répondait que c'était à partir de mardi, ils nous répondaient "à tout de suite". C'est sûr qu'on aura beaucoup moins de monde dans les jours à venir", se désole-t-il.

Malgré une baisse du chiffre d'affaire, des commerçants se réjouissent de l'instauration de ce pass. Alice, est gérante d'un stand de crêpes à l'intérieur du centre commercial. "Nous, le pass sanitaire, on le demandait depuis lundi 9 août, parce qu'on est considéré comme un restaurant. On avait parfois des conflits avec certains clients qui n'étaient pas contents qu'on leur demande un QR code. Alors au moins, maintenant, c'est la sécurité du centre qui va s'en occuper", explique cette jeune commerçante.

Et parmi les clients, certains sont rassurés. "Ca ne me dérange pas, j'ai mon pass sur mon téléphone et sur une feuille papier, au cas où. On doit tous participer à l'effort collectif pour revivre comme avant", affirme Marie-France, venue faire du shopping.

Pascal, lui, devra attendre un peu avant de faire ses courses. "Je reçois ma deuxième injection demain, alors je vais me contenter des petites surfaces pendant quelques jours", confie-t-il.

Dans les centres commerciaux, le port du masque reste obligatoire.