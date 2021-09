Le pass sanitaire devient obligatoire pour les ados

Après les adultes, c'est au tour des adolescents entre 12 et 17 ans de devoir présenter un pass sanitaire à l'entrée des lieux publics. Cette mesure doit entrer en vigueur le 30 septembre et concerne près de 5 millions de jeunes. À Poitiers, la piscine de la Pépinière s'organise.

À partir du 30 septembre, les adolescents devront eux aussi présenter un pass sanitaire à l'entrée des restaurants, des piscines ou encore des cinémas. Une obligation qui s'applique aux jeunes âgés de 12 ans et deux mois jusqu'à 17 ans inclus, soit 5 millions de personnes.

Pour faire appliquer cette nouvelle mesure, les lieux soumis à l'obligation du pass sanitaire s'organisent. "On a déjà installé plusieurs affiches à l'entrée de la piscine, on a aussi partagé l'information sur les réseaux sociaux pour que les jeunes soient au courant", explique Tony Bigliardo, le responsable du Centre aquatique de la Pépinière, près de Poitiers.

Des affiches ont été mises en place au Centre aquatique de la Pépinière pour informer les jeunes sur l'obligation du pass sanitaire. © Radio France - Justine Maurel

Pour lui, l'obligation du pass sanitaire pour les mineurs "ne change pas grand chose pour la piscine" et n'aura aucune incidence sur la fréquentation du lieu. "Les gens sont en train de revenir, ils savent que nos établissements sont sains, assure-t-il. Avec les prochaines vacances qui vont arriver, je pense qu'on le voit, on va pas vers le bas, on va plutôt vers le haut en ce moment".

Pourtant, 1,4 millions de jeunes ne sont toujours pas vaccinés. Certains comptent même faire une croix sur leurs loisirs, plutôt que de recevoir une dose de vaccin ou de faire un test. C'est notamment le cas de Djibril. Avec la vérification du pass sanitaire pour les plus jeunes, il ne va plus pouvoir se rendre à la piscine de la Pépinière, comme il le faisait régulièrement. "C'est dommage, mais je vais faire avec, moi je veux pas de pass sanitaire, regrette le jeune homme de 15 ans". Il préfère se rabattre sur des activités qui ne nécessitent pas le fameux QR code, comme le football entre copains.