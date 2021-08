Le pass sanitaire devient obligatoire pour les clubs de foot amateurs de Dordogne

Comme pour le rugby, il faudra désormais présenter son pass sanitaire pour jouer au foot dans tous les clubs amateurs de Dordogne. La Fédération française de foot l'a annoncé ce samedi 31 juillet dans un communiqué.

Le pass sanitaire devient obligatoire pour les clubs amateurs, tous niveaux confondus. Les joueurs seniors doivent l'avoir pour pouvoir participer aux compétitions mais aussi pour pouvoir s'entraîner. Cette obligation va également concerner les jeunes joueurs et joueuses, âgés entre 12 et 17 ans, à partir du 30 septembre prochain.

Les joueurs du TFC et du BPFC pratiquement tous vaccinés

Les clubs périgourdins de National 2, Trélissac et Bergerac, démarrent leur championnat dès le samedi 7 août. Ils vont devoir être prêts. Bergerac se déplace à Montpellier et Trélissac reçoit Moulins-Yzeure. Au BPFC, cette obligation n'est pas une surprise. Les joueurs du Bergerac Football Club sont des salariés du club. Selon le président Christophe Fauvel, seuls deux joueurs ne sont pas encore vaccinés mais la majorité a au moins reçu une dose.

Au Trélissac Football Club, même constat selon le président. Pratiquement tout le staff et les joueurs seniors sont vaccinés. Mais Fabrice Faure estime que cette annonce arrive tard et il s'inquiète pour la reprise des jeunes. Fabrice Faure craint de perdre des joueurs : "on n’impose pas à l'école mais tous les clubs de sport on nous impose le pass sanitaire, on se débrouille mais on a pas le choix. j'espère qu'on aura pas de perte, d'éducateurs, d'entraîneurs ou d'enfants".

Une contrainte de plus pour les petits clubs amateurs

Dans les petits clubs amateurs où tout repose sur l'énergie des bénévoles, Frédéric Talet entraîneur à l'Union sportive des Coquelicots de Meyrals redoute la mise en place du pass sanitaire pour l'équilibre de son club. "Ce serait quand même dommage de refuser l'accès aux entraînements à certaines joueuses ou joueurs". Au sein de l'équipe senior, "entre 5 et 6 joueurs" ont déjà fait savoir qu'ils ne se feraient pas vacciner.

Le club de Meyrals compte environ 200 licenciés, dont une quarantaine de séniors et avec des clubs à tous les niveaux que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Frédéric Talet sait que le club "va s'adapter" mais il craint que les familles et les enfants "se découragent" et renoncent à venir s'entraîner. L'entraîneur des joueuses âgées entre 14-17 ans prévoit déjà des réunions au mois d'août avec l'équipe dirigeante pour mettre en place ce pass sanitaire, il a été surpris de sa mise en place au vu des contraintes déjà établies depuis le début de la pandémie : "_C'est assez surprenant car c'est une pratique en plein air, on a fermé le club house, les joueurs se douchent chez eux, ils portent le masque dès que l'entraînement est fini. On s'adaptera quoi qu'il arrive mais cela peut mettre en cause une dynamique qu'il y avait dans ce club et crisper les gen_s".