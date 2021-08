Suite aux annonces gouvernementales de ce mercredi 11 août, il faudra désormais présenter un pass sanitaire pour entrer dans six centres commerciaux de Haute-Savoie, contrairement à la Savoie où aucun site n'est concerné. Le masque sera obligatoire dans tous les établissements soumis au QR code.

Le pass sanitaire exigé dans six centres commerciaux de Haute-Savoie

Après le nouveau Conseil de défense sanitaire de ce mercredi, le gouvernement demande aux préfets de rendre le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2, dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100.000. La Savoie et la Haute-Savoie avaient déjà largement dépassé ce seuil dès le début de semaine.

La mesure entre en vigueur ce lundi

Six centres commerciaux sont concernés par la mise en place du pass sanitaire en Haute-Savoie :

Courier à Annecy

Carrefour sur l'avenue de Genève à Annecy

Géant Casino Val Semnoz à Annecy

Géant Casino Praz du Léman à Annemasse

Auchan à Epagny

Shop'in Publier

Les contrôles du pass sanitaires auront lieux à l'entrée des centres commerciaux, il faudra donc également avoir le QR code pour faire ses courses dans la partie supermarché de l'établissement.

La mesure sera appliquée à partir de ce lundi 16 août et jusqu'au mardi 31 août. Elle sera ensuite réévaluée en fonction de l'évolution du taux d'incidence dans le département.

Aucun centre commercial n'est concerné dans le département de la Savoie.

Le port du masque obligatoire dans tous les lieux soumis au pass sanitaire

Autre mesure mise en place dès ce lundi : le port du masque sera obligatoire dans l'ensemble des établissements où le pass sanitaire est imposé, cela concerne par exemple les cinémas, parcs d'attraction, théâtres ou encore centres commerciaux.

La mesure s'applique en Savoie et en Haute-Savoie, les deux départements ayant dépassé le seuil de 200 cas positifs pour 100.000 habitants.

Jusqu'à présent, les préfets et lieux recevant du public et étant soumis au pass sanitaire avaient le choix d'imposer ou non le port du masque à l'intérieur une fois le QR code contrôlé.