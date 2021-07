Le Pass sanitaire finalement obligatoire au festival La Moustache à Jarnages

Le Conseil municipal de Jarnages (Creuse) s'est réuni ce mercredi soir et a décidé de prendre en charge le contrôle du pass sanitaire à l'entrée du festival La Moustache, qui a lieu du 30 juillet au 1er août 2021, dans les jardins attenants l'auberge culturelle L'Alzire.

Les bénévoles du festival avaient pourtant annoncé en début de semaine, prendre le parti de ne pas contrôler le pass sanitaire. Mais le maire de Jarnages, Vincent Turpinat, n'était pas de cet avis.

Contrôle et tests antigéniques à disposition

"En tant qu'élu, je me dois de faire respecter la loi. Une dizaine d'agents municipaux seront donc mobilisés pour contrôler le pass sanitaire et nous allons mettre en place des tests antigéniques dans une salle communale proche du festival", explique l'édile.

De leur côté, les bénévoles du festival ont annoncé la nouvelle sur leur page Facebook ce jeudi. "La préfecture a souhaité nous rencontrer en présence du maire de Jarnages afin de trouver une solution acceptable pour toutes et tous. [...] Nous ne contrôlerons pas nous, membres d'association culturelle, notre prochain. Nous continuerons à défendre l'accès à la culture pour toutes et tous, et donc à nous opposer à la généralisation du pass sanitaire", est-il écrit.