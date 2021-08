Le pass sanitaire n'empêchera pas les soins au CHU de Besançon selon la directrice générale

"L'objectif, c'est que toutes les personnes en ayant besoin soient soignées". Ce lundi, Chantal Carroger, directrice du CHU de Besançon a tenté de rassurer alors qu'une manifestation avait lieu sur le parvis de l'hôpital Jean-Minjoz. Depuis ce lundi, 10 vigiles contrôlent les pass sanitaires des personnes se rendant au CHU pour une consultation ou une prise de rendez-vous.

Environ 150 personnes ont répondu à l'appel à manifester de FO, Sud et la CGT, ce lundi à 16h30, pour protester contre la mesure et exiger son retrait. Parmi elles, du personnel soignant ou non soignant, ainsi que des gens extérieurs au CHU. Laurent Thynes, neurochirurgien au CHU de Besançon dénonce une mesure liberticide et craint que les patients pâtissent de ces contrôles : "On va modifier encore notre protocole d'accueil des malades qui étaient bien rôdé. Les patients qui vont pas être vaccinés et qui n'auront pas de pass vont avoir des difficultés d'accès à l'hôpital même s'ils vont pouvoir aller aux urgences. Pour les consultations programmées, il va falloir montrer patte blanche. Ça crée des différences entre les citoyens et je trouve que c'est complètement irresponsable."

S'adapter pour que tout le monde reçoive des soins

Chantal Carroger a tenté de désamorcer les inquiétudes : "On fera tout pour qu'aucun patient ne soit en situation de ne pas recevoir de soins à cause de cette mesure. On fera en sorte de laisser la possibilité à tous les patients d'aller en consultation programmée. C'est évident, l'objectif c'est que tout le monde soit soigné, et ça le sera toujours." La directrice compte sur la pédagogie des vigiles pour informer les gens et explique qu'elle prendra en compte les informations qu'ils lui feront remonter chaque jour pour s'adapter et permettre que personne ne soit refoulé à l'entrée du CHU.