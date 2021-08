Le pass sanitaire n'est pas imposé dans les grands centres commerciaux de Paris

Le préfet de police a décidé ce mardi que le pass sanitaire ne serait pas imposé pour le moment dans les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés de la capitale et de sa petite couronne, la situation sanitaire ne le justifiant pas pour le moment.

Contrairement au bars, restaurants, musées ou encore parcs d'attractions, vous n'aurez pas besoin de présenter un pass sanitaire pour entrer dans les grands centres commerciaux. Le préfet de police de Paris a rendu sa décision ce jeudi, estimant que "les données fournies par l'Agence régionale de santé, ne révèlent pas de dégradation des nouvelles contaminations (au Covid-19)". Le préfet de police appelle toutefois les gérants de centres commerciaux à se préparer à une mise en place ultérieure de la mesure.

"Au vue de la situation sanitaire, le préfet de police de Paris, ne prend pas pour le moment d'arrêté sur les grands centres commerciaux, annonce la Préfecture de police. La loi du 31 mai et le décret du 7 août, permettent en effet au préfet de préciser la liste des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés concernées par la mise en oeuvre du pass sanitaire, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contaminations le justifie."

"À la date du 9 août, les données fournies par l'ARS pour le département de Paris ne révèlent pas de dégradation des nouvelles contaminations, poursuit la Préfecture de police. Ajoutant que "la fréquentation des grands centres commerciaux est réduite en période de congés".

"Toutefois, alerte la préfecture. L'évolution de la situation sanitaire est suivie de près par la Préfecture de police de Paris en lien avec l'ARS, il est demandé aux gérants d'évaluer la mise en place de la mesure au sein de leurs établissements".