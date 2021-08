Le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les refuges de montagne

Les gardiens des refuges de montagne n'auront pas à contrôler les pass sanitaires des randonneurs. Leurs établissements ne sont en effet pas concernés par cette mesure qui entre en vigueur ce lundi 9 août dans de nombreux établissements recevant du public (ERP). La préfecture de Savoie confirme que les refuges ne figurent pas dans le décret d'application paru le 7 août.

Une question de classification

La subtilité est technique mais néanmoins importante. En fait, les refuges sont des ERP de type "REF" dans la classification. Or, selon le décret, seuls "les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation”, sont soumis au pass sanitaire. En clair, selon la préfecture de Savoie, comme les refuges ne sont pas mentionnés, ils sont de fait exclus du décret et donc de l'application du pass sanitaire, ce qui n'est pas le cas des restaurants d'altitude.