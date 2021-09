Le pass sanitaire ne sera plus exigé dans les grands centres commerciaux de Gironde dès mercredi

Le pass sanitaire ne sera plus demandé dans les dix grands centres commerciaux de Gironde à partir de ce mercredi. Le ministère de la Santé le confirme dans un communiqué de presse. Cette mesure concerne 18 départements au total, dont quatre dans notre région.

Dès mercredi, vous n'aurez plus à présenter votre pass sanitaire dans les dix grands centres commerciaux de Gironde. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'a annoncé ce lundi matin en le justifiant par "la baisse du taux d'incidence constatée sur l'ensemble du territoire", et le ministère de la Santé l'a confirmé dans un communiqué de presse. La mesure concerne 18 départements où le taux d'incidence passe sous la barre des 200 cas pour 100 000 habitants "en décroissance continue depuis au moins sept jours", précise ce communiqué. En Gironde, le pass sanitaire était devenu obligatoire à la mi-août pour ces centres commerciaux de plus de 20 000 m² :

CARREFOUR Rives d’Arcins à Bègles

AUCHAN Mériadeck à Bordeaux

AUCHAN-Lac à Bordeaux

le magasin IKEA à Bordeaux Lac

AUCHAN à Bouliac

CARREFOUR Rive-Droite à Lormont

CARREFOUR Mérignac-Soleil à Mérignac

GÉANT CASINO à Pessac

LECLERC Grand Tour à Sainte-Eulalie

LECLERC Hypercosmos à Saint-Médard-en-Jalles

Aucune décision n'est prise concernant le port du masque, ce qui signifie qu'il reste obligatoire dans ces centres commerciaux.

