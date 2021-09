Le ministère de l'économie et des finances annonce ce lundi que l'entrée dans seulement 64 centres commerciaux sera soumise au pass sanitaire en France dès ce mercredi 8 septembre. Les neuf centres autour de Toulouse ne seront plus concernés.

Le pass sanitaire ne sera plus obligatoire dans les centres commerciaux de Haute-Garonne à partir de mercredi

Bruno Le Maire l'a annoncé ce lundi matin : à partir du 8 septembre, le pass sanitaire aux entrées des centres commerciaux ne sera plus obligatoire que dans 64 établissements répartis dans neuf départements situés en région Paca, en Corse, en Seine-Saint-Denis et en ce qui concerne l'Occitanie, dans le Gard et l'Hérault.

Dès ce mercredi 8 septembre, la règle du pass ne sera plus en place dans les neuf centres commerciaux et magasins concernés autour de Toulouse depuis le 16 août dernier : le centre Auchan Balma-Gramont, le Leclerc de Saint-Orens, le Carrefour Purpan, le Carrefour Portet, le Géant Casino de Fenouillet, le Carrefour de Labège, le Leclerc de Roques, le Leclerc de Blagnac et le magasin Ikéa de Roques.

Jusque là, près de 180 établissements étaient concernés partout en France.