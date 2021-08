Le pass sanitaire obligatoire au Château de Pau, des professionnels du tourisme s'inquiètent

Le mois d'août commence avec le pass sanitaire au Château de Pau. Il est désormais obligatoire à partir du lundi 2 août. Ce qui veut dire qu'il faut présenter un pass sanitaire (certificat de vaccination ou QR code) pour pouvoir entrer dans le château où est né Henri IV et visiter le musée. Jusqu'ici une jauge avait été instaurée, pour préparer la mise en place des contrôles du pass sanitaire. Sauf que certains professionnels craignent que ça fasse fuir les touristes.

Ces derniers temps, au Château de Pau, la jauge maximale était de 49 visiteurs. Elle sera augmentée grâce au pass sanitaire. Pour autant, il faut que les gens ne soient pas découragés par cette nouvelle mesure. Thierry Aboucaya, responsable encadrement des équipes de surveillance : "Notre but c'est d'accueillir un maximum de personnes pour faire découvrir ce patrimoine au plus grand nombre. Notamment en cette période bien particulière de juillet/août qui est un pic de fréquentation pour le Château de Pau."

En l'état actuel, cela reste difficile de faire des projections. Préoccupation partagée par l'exploitant du petit train touristique de la ville de Pau, Lionel Berthomier : "_J'étais très optimiste puisque le mois d'août est généralement un très bon mois mais j'ai beaucoup de gens qui viennent et qui me disent 'On est là maintenant, avec l'histoire du pass sanitaire on ne voulait plus partir en août, on est venus en juillet !'_" Lionel Berthomier redoute que "les gens se renseignent, voient que le pass sanitaire est obligatoire au Château et ne viennent pas à Pau". D'autant plus qu'en juillet, le petit train a déjà enregistré une baisse de son chiffre d'affaire de 40% et espère ne pas faire pire au mois d'août.

Communiqué du Château de Pau pour prévenir les visiteurs de l'obligation du pass sanitaire à partir du 2 août - capture d'écran chateau-pau.fr

Bilan touristique mitigé en juillet en Béarn

Denis Ulanga, directeur départemental de l'agence d'attractivité et de développement touristique, explique que le mois de juillet a été un peu décevant dans le département du Béarn : "_En terme de nuitées, on est équivalent à 2020 surtout sur la première quinzaine qui a démarré très fort. Ça s'est un peu ralenti sur la deuxième quinzaine de juille_t." Selon Denis Ulanga, ce ralentissement est lié aux annonces gouvernementales et à la météo maussade.

D'après ce bilan à mi-été, il semble que les excursionnistes ont été moins nombreux en Vallée d'Ossau. Sur Pau, Cœur de Béarn et Haut-Béarn, la fréquentation devrait avoisiner celle de 2020 même si l'agence d'attractivité et de développement touristique reconnaît qu'elle espérait mieux.