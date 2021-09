Le pass sanitaire obligatoire pour les adolescents débarque dans les clubs sportifs de la Mayenne

À partir de ce jeudi 30 septembre 2021, les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois sont soumis au pass sanitaire. Cela concerne notamment les activités sportives. Les clubs de Mayenne se sont organisés pour appliquer cette mesure, comme l'Union Sportive Lavalloise.

Le pass sanitaire devient obligatoire ce jeudi 30 septembre, dès 12 ans et deux mois. Les adolescents aussi doivent désormais présenter leur pass pour aller au restaurant, au musée, au cinéma, ou à leurs activités extrascolaires. Cela peut-être une preuve de vaccination, de rétablissement, ou un test négatif. Cette mesure concerne aussi bien les activités en intérieur, qu'en extérieur. Les clubs de sports se sont organisés en amont en Mayenne. Comme à l'Union Sportive Lavalloise.

Une vérification auprès des plus de douze ans, au début de chaque séance

Les éducateurs habilités à vérifier les pass, le feront à chaque début d'entraînement ou séance, via une application sur leur téléphone. Les jeunes ne pourront accéder à l'activité s'ils n'ont pas leur pass, en version papier ou numérique. "Selon la loi, nous ne sommes pas autorisés à conserver les pass des jeunes, même si cela serait plus simple et pratique," explique Xavier Durand, le coordinateur de l'USL.

Dans l'ensemble, la mesure passe plutôt bien. Les éducateurs font de la pédagogie depuis un mois auprès des parents et des jeunes, "99% des gens le prennent bien, cela les rassure même. Il y a toujours quelques personnes réticentes à la vaccination, dans ce cas là on fait de la pédagogie. Si le jeune veut continuer à pratiquer, il devra faire des tests régulièrement," ajoute Xavier Durand. L'association estime perdre près de 50 adhérents avec cette mesure, sur 1.800 inscrits au total.

En cas de manquement au niveau des contrôles, l'Union Sportive Lavalloise risque une amende de plusieurs milliers d'euros.

Le district de la Mayenne déplore une baisse de 1.000 licenciés dans les clubs de football du département en 2021.

Les conservatoires ne sont pas concernés par cette obligation de vérification

Une exception est à noter : le pass sanitaire obligatoire ne concerne pas les cours dans les conservatoires pour les plus de 12 ans. Les cours donnés en conservatoire sont considérés comme de l'enseignement, selon un décret publié au mois d'août.

Les plus de 16 ans peuvent se faire vacciner sans le consentement de leurs parents. L'âge exact pour cette obligation est de 12 ans et deux mois, afin que les jeunes nés en fin d'année puissent effectuer leur parcours vaccinal complet.