"Le pass sanitaire, oui, mais pas à n'importe quel prix", l'UMIH écrit aux sénateurs et députés du Gard

Il espèrent le soutien des députés et sénateurs du Gard. Les dirigeants de l'UMIH 30 (Union des métiers et industries de l'hôtellerie) viennent de leur envoyer un courrier ce lundi. Le projet de loi sur la pass sanitaire, écrivent-ils, "fait peser bien trop de contraintes et d'incertitudes sur nos entreprises, qui risquent en outre de perdre leurs salariés alors qu'elles rencontrent les plus grandes difficultés à recruter".

"Nous sentons la colère et l'incompréhension monter", prévient l'UMIH 30

"Nous avons toujours poursuivi deux priorités : limiter la propagation du virus et maintenir nos établissements ouverts. Le pass sanitaire apparaît à ce stade comme le seul outil possible pour concilier ces deux priorités, mais pas à n'importe quel prix" UMIH 30

Ce que réclame l'UMIH, en terme de garanties ou d'éclaircissement : l'annulation de l'obligation du pass sanitaire sur les terrasses, comment organiser le contrôle du pass sanitaire des clients avant de passer à table, ou encore comment gérer les salariés eux-mêmes soumis au pass sanitaire.