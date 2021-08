Le pass sanitaire plutôt bien respecté à Béziers, selon le sous-préfet

Qui dit feria de Béziers, dit aussi dispositif particulier en raison de l'affluence touristique importante dans les prochains jours. La fréquentation ne sera pas celle des années passées. Malgré cela, d'importants moyens sont engagés par les autorités jusqu'à dimanche pour assurer la sécurité de tous : 80 policiers nationaux sont mobilisés chaque jour, une soixantaine de policiers municipaux, sans compter de très nombreux gendarmes et pompiers ainsi que le service des douanes et la Direction départementale des populations.

La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier d'autres risques, tous aussi importants, comme les risques d'attentats, toujours élevés. "Il y a en effet d'autres types de risques à prendre en compte" prévient Pierre Castoldi, le sous-préfet de Béziers. C'est pour cette raison que 14 militaires du réseau Sentinelles sillonnent les rues de la capitale du Biterrois. Depuis mercredi, leur présence ne passe pas inaperçue, autour des arènes notamment.

''Il y a nécessité d'avoir un haut niveau de sécurité. (...) "Les moyens sont évidemment proportionnés mais restent importants de jour comme de nuit"

''Il y a nécessité d'avoir un haut niveau de sécurité à Béziers'' dixit Pierre Castoldi Copier

''Voilà plusieurs plusieurs semaines qu'on prépare cet événement avec le maire, ses services et les organisateurs des corridas dans les arènes. Un protocole sanitaire strict a été mis en place pour que cette feria soit maintenue. Nous allons veiller à son respect", promet Pierre Castoldi.

"Nous n'avons jamais douté du maintien de la feria."

''Il n'y avait aucune raison jusqu'à présent de procéder à une éventuelle annulation. La feria est un moment important pour la ville, pour le tourisme, et je me félicite qu'on ait pu maintenir cet événement. Mais si la situation s'était dégradée on aurait pu effectivement annuler les festivités", précise-t-il.

Le message est clair. Après la sensibilisation et la prévention, la sanction dans les cas extrêmes. Un message fort est envoyé aux professionnels de la restauration et cafetiers pour l'application du pass sanitaire sur les terrasses. "Nous avons procédé à des contrôles. Je suis ravi de voir que les mesures sont appliquées, indique le sous-préfet. Des contrôles aléatoire sont prévus dans les prochains jours. Des mesures strictes seront prises"

''Je rappelle aussi qu'il est interdit de vendre de l'alcool sur la voie publique.''

La lutte contre l'alcoolisme (et la délinquance), voilà un autre objectif fixé par le sous-préfet de Béziers et le procureur de la République, Raphaël Balland. D'importants contrôles sont prévus pour traquer et sanctionner ceux qui seraient tentés de prendre le volant après avoir trop bu. Le week-end dernier, deux sœurs ont été percutées et ont perdu la vie à cause d'un chauffard ivre et imprudent, qui rentrait chez lui après avoir passé sa soirée dans un bar du centre-ville de Béziers.

"Nous serons intransigeants", conclut Pierre Castoldi qui invite aussi les parents à ne pas laisser leurs enfants boire sur la voie publique : "Il est toujours désagréable d'aller les chercher sous une tente de dégrisement." Un drame n'arrive pas qu'aux autres.