Le pass sanitaire est bien obligatoire au centre commercial d'Avignon Nord et au Ikea de Vedène

Auchan Nord et Ikea sont les seuls centres commerciaux de Vaucluse concernés par le pass sanitaire.

Le pass sanitaire obligatoire s'applique bien à l'entrée du centre commercial d'Avignon Nord et du magasin Ikea de Vedène, indique le préfet de Vaucluse. La mesure peut être exigée à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés, mais sur décision préfectorale. "Les centres commerciaux ayant un rôle de commerce de proximité ne sont pas soumis à l’application du passe sanitaire", précise la préfecture.

Auchan Nord et Ikea sont les seuls établissements concernés en Vaucluse, et avaient pris les devants en appliquant la mesure dès ce lundi matin. Sur son site internet, Ikea précise qu'il reste possible d'utiliser le service "cliquez-emportez".