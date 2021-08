Le pass sanitaire, un atout drague sur l'application de rencontre Tinder ?

Il est désormais possible de choisir des stickers "vacciné.e" à ajouter sur son profil Tinder. 31 juillet 2021.

Sur l'application de rencontres Tinder, chacun peut montrer qu'il est vacciné, avec un logo visible directement sur sa photo de profil. Un critère de sélection supplémentaire pour certains jeunes Chambériens.

En faisant défiler les photos Tinder sur son téléphone, Julie, 19 ans, vérifie la présence de l'étiquette "vacciné". "Ca donne une indication involontaire sur la personne", sourit la jeune fille. "Ce n'est pas une question d'être vacciné ou non, mais c'est plutôt une question de ce que l'on soutient et ce que ça engendre derrière."

"La question du vaccin est tellement politisée maintenant que ça donne déjà une idée de où situer la personne. Donc oui, pour moi c'est un critère." - Julie, 19 ans

Maël, 23 ans, en fait même un point d'honneur. "Moi je ne parle qu'à des filles qui ont le pass sanitaire. Sinon c'est trop risqué pour mon travail." Il est serveur et pour lui, c'est une question de santé. "On peut attraper le Covid en étant vacciné, et je ne peux pas prendre le risque de contaminer mes collègues."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un filtre "discriminatoire"

Ce nouveau filtre de l'application est loin de faire l'unanimité. Romain n'en voit pas l'intérêt : "Je trouve ça discriminatoire. Ca reste de l'ordre du privé, de la santé."

"C'est mon choix ou non de me faire vacciner. Pour moi, ça va beaucoup trop loin de l'afficher ou de le demander." - Romain, utilisateur de l'application Tinder

Pourtant, d'autres applications comme Tinder, Bumble, OkCupid, ou encore Badoo proposent de signaler si l'on est vacciné. Le QR code reste tout de même un sujet de discussion abordé avant le premier rendez-vous... Puisque sans pass sanitaire, pas de verre possible en terrasse.