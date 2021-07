Le pass sanitaire vient bousculer l'organisation du festival Debussy à Argenton-sur-Creuse

C'est dans un drôle de contexte que le festival Debussy va fêter son dixième anniversaire à Argenton-sur-Creuse. Le pass sanitaire va entrer en vigueur pour les lieux culturels et de loisirs à partir du mercredi 21 juillet, au lendemain du premier jour de concert de musique classique, qui fait la part belle au répertoire de Claude Debussy. Jusqu'au dimanche 25, les spectateurs seront obligés de présenter la preuve de la double vaccination ou de réaliser un test PCR datant de moins de 48 heures. Une épreuve de plus pour les organisateurs qui ont appris la nouvelle lors de l'allocution d'Emmanuel Macron.

Des tests antigéniques proposés en dernier recours à l'entrée du festival

"Les lieux culturels vont essuyer les plâtres. Cela demande de s'adapter en une semaine, ce qui est assez étonnant parce qu'on va généraliser ce pass sanitaire à partir du 1er août", indique Clément Sapin, coordinateur du festival Debussy. Tout sera quand même mis en œuvre pour faciliter l'expérience des spectateurs. Un centre de tests antigéniques sera installé dans les grandes halles près des jardins de la Grenouille, de jeudi à dimanche inclus. "C'est en dernier recours pour ceux qui auraient oublié ou qui n'ont pas eu d'autres moyens de se tester. Le but est qu'un maximum de personnes puisse profiter des concerts", justifie Clément Sapin.

Cette organisation nécessite une certaine logistique. "C'est assez difficile car le personnel soignant et le personnel médical est en tension permanente. On se retrouve avec un manque de ressources humaines mais on arrive à essayer de mobiliser des personnes habilitées à faire des tests antigéniques", ajoute le coordinateur du festival Debussy. La pharmacie du Vieux Pont pourra également réaliser des tests antigéniques sur ses horaires d'ouverture.

Après les annonces d'Emmanuel Macron, les décrets n'ont pas encore été signés. La situation reste donc encore très floue. "Est-ce que le port du masque obligatoire quand le pass sanitaire est en vigueur ? La question n'est pas tranchée", s'interroge Clément Sapin. Mais pour les organisateurs du festival Debussy à Argenton-sur-Creuse, pas question de profiter de ce flou juridique pour ne pas suivre les mesures gouvernementales. "On veut proposer de la culture pour le public, pour un territoire parce que ça nous paraît essentiel. On essaie de rassurer les spectateurs pour que cela ne freine pas la venue du public", poursuit Clément Sapin.

Une billetterie qui ne souffre pas du contexte sanitaire

Le point positif à souligner, c'est la fidélité du public pour cette dixième édition du festival Debussy à Argenton-sur-Creuse. "Depuis les annonces d'Emmanuel Macron, on n'a eu aucun retour d'annulation, personne ne souhaite être remboursé", se félicite Clément Sapin. Sur une jauge de 400 places, certains concerts affichent un taux de remplissage de 35%. Et la vente se fait beaucoup au dernier moment. "C'est un meilleur chiffre par rapport aux années précédentes. On a la moitié du public qui est local et l'autre moitié qui vient hors du département", précise le coordinateur du festival.