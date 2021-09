Le Pass'Sport se met en place en Berry

Enfin, les 50 euros sont versés au club ou à l'association sportive. Il suffit d'être âgé de 6 à 17 ans et il faut que la famille perçoive l'allocation de rentrée scolaire. Rien de plus simple pour en bénéficier ; les parents concernés ont reçu un courrier de la caisse d'allocations familiales : " Le parent se présente dans le club avec le courrier et le club lui fera une réduction de 50 euros" détaille Jean-Philippe Guertault, président du comité d'équitation du Cher. " C'est cela en moins à sortir. Cela peut faire basculer un enfant pour qu'il choisisse une discipline. En ce qui concerne l'équitation, on a la chance de ne pas avoir vu nos effectifs baisser à cause du Covid. Au contraire, on observe une augmentation de 10 % des licenciés. On a été moins impacté car ce n'est pas un sport de contact, et il se pratique en extérieur."

Jean-Philippe Guertault, président du comité départemental d'équitation du Cher © Radio France - Michel Benoit

Ces 50 euros couvrent généralement l'adhésion et la licence. Cela incitera peut-être certains jeunes à reprendre le sport alors que le covid en a dissuadé beaucoup, confirme Raymond Oury, président du comité olympique du Cher : " Avec la covid, depuis deux ans, le nombre de licenciés sportifs dans le Cher a baissé de 25 %. Cela dépend des sports, mais le football a fortement baissé. Des sports de contact comme le judo aussi. Un garçon préférera par exemple, faire du badminton. Ce Pass'Sport est une très bonne initiative, même si je regrette que ce ne soit que 50 euros, alors pour la culture, l'allocation atteint 300 euros."

Raymond Oury, président du comité départemental olympique du Cher © Radio France - Michel Benoit

Ces 50 euros seront remboursés aux clubs par chaque comité départemental olympique, encore faut-il que le l'association ait créé son compte asso. Ce n'est pas forcément très simple, mais il faut le faire insiste Jean-Philippe Guertault : " C'est essentiel car chaque club devra indiquer les coordonnées des nouveaux jeunes licenciés via ce compte. C'est cela ou refuser des adhésions, parce que si un club ne prend pas ce pass'sport et qu'un autre pas très loin, le fait, cela va instaurer une sorte de concurrence qui pourrait être difficile à accepter. Donc, ils seront bien obligés de créer ce compte asso." Le dispositif Pass'Sport est ouvert jusqu'au 30 novembre.