Le passage à niveau de Brignoud sera supprimé en 2021 confirme Bernard Pérazio

Il fait partie des trois passages à niveaux classés dangereux en Isère et il sera détruit en 2022 au plus tard. La région, le département et la SNCF lancent ce lundi une concertation publique des habitants pour finaliser le projet de construction d'un nouveau pont en remplacement.

Brignoud, France

Le passage à niveau de Brignoud (axe Grenoble-Chambéry) tel qu’on le connaît n’existera bientôt plus. Un passage dangereux et très emprunté : « nous n’avons jamais eu d’accidents graves mais beaucoup de signalements à cet endroit à cause de la densité du trafic et de son emplacement en milieu urbain », détaille Bernard Perazio. Les travaux devraient commencer d’ici un an, avec des enjeux pour les usagers. « Il faut qu’ils puissent continuer à rouler en toute sécurité et sans être gênés », explique sur France Bleu Isère le vice-président, tout en prenant en compte les motos et les vélos. « C’est pour cela qu’on a décidé de construire un pont en amont du passage pour dériver le flux des usagers », ajoute-t-il.

C'est en tous cas le projet que la région, le département et la SNCF soumettent à concertation publique à partir de ce lundi 4 novembre. Jusqu’au 29 novembre, les habitants de Villard-Bonnot et de Froges peuvent se rendre dans leur mairie pour faire part de leurs inquiétudes et poser les questions qu’ils ont sur le projet. « Il y aura aussi une réunion publique le 13 novembre à Villard-Bonnot à 18h30. « On y présentera le projet en détail et les habitants pourront discuter. » précise Bernard Perazio. Certaines remarques pourront être prises en compte, avant une enquête publique « entre fin 2020 et début 2021. »

En Isère, deux autres passages à niveaux sont classés comme dangereux, au Fontanil-Cornillon et à la Verpililère. « Sur le dossier de la Verpillière on avance, la situation est particulière puisque il est placé en pleine agglomération. On va devoir faire des choix », déplore Bernard Perazio. Une réunion a eu lieu cet été pour discuter d’une possible suppression.