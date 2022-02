Le passage de la flamme olympique 2024 dans le Loiret fait polémique

Cela fait partie des évènements incontournables des prochains JO à Paris, le comité d’organisation (COJO), présidé par le triple champion olympique Tony Estanguet, a prévu un tour de France de la flamme olympique avec un relais dans tous les départements de métropole et d'outre-mer juste avant le coup d'envoi de la compétition. Reste la somme à verser pour accueillir ce passage : 150.000 euros HT, 180.000 TTC à débourser pour les départements. Une somme qui fait grincer des dents au sein du conseil départemental du Loiret.

Le prestige à quel prix ?

La somme rondelette en a fait déjà renoncer plus d'un. Plus d'une dizaine de départements français comme la Creuse, la Loire-Atlantique ou plus proche l'Indre-et-Loire, ont d'ores et déjà annoncé refuser le passage de la mythique flamme olympique prévu trois mois avant les Jeux olympiques de Paris en 2024.

En début d'année dans les colonnes du journal quotidien régional, le département du Loiret, via la voix de son président Marc Gaudet, s'est positionné en faveur de la réception du flambeau. Un avis qui, aujourd'hui, n'est pas partagé par tout le monde. Pour Dominique Tripet avec cette somme "on est loin des valeurs de l'olympisme". Certes, c'est "un honneur d'accueillir la flamme olympique mais ça fait cher l'honneur" ajoute la conseillère départementale d'opposition PCF et "c'est sans compter l'organisation de manifestations annexes". De son côté, Marc Gaudet rappelle que la somme peut être payée "en trois fois". Par ailleurs, rien n'empêche la dizaine de communes qui seront traversées de "mettre la main au portefeuille". Un accord de principe a par exemple été trouvé avec la ville de Gien et son maire Francis Cammal indique le président du conseil départemental du Loiret.

Quels enjeux ?

Le jeu en vaut-il la chandelle? C'est l'autre question de la venue de la flamme à travers Loire, Beauce et Gâtinais. Pour Dominique Tripet "s'est faire fi des difficultés que rencontrent nombre de nos concitoyens, il y a quelque chose d'immoral". Cet argent pourrait aller "vers d'autres priorités sociales" s'insurge l'élue communiste. Marc Gaudet veut lui faire de cette manifestation "une journée festive". Avec la crise sanitaire, "le monde du sport a vécu deux années ternes voire tristes, c'est l'occasion de ressouder les équipes, le milieu sportif attend cela" estime le président du département du Loiret. Face la fronde d'autres départements et la polémique sur le coût du passage de la flamme, Marc Gaudet reste cependant à l'écoute. "J'en fais pas un cheval de bataille mais je trouverai dommage que cela ne puisse pas se faire" conclut-il.

Le débat sur le passage de la flamme olympique 2024 dans le Loiret est lancé, l’essentiel sera, comme aurait dit le baron Pierre De Coubertin, d’y participer.