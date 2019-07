Le passé lorrain de Michael Collins, le "troisième homme" de la mission Apollo 11

Chambley-Bussières, France

Il y a cinquante ans, jour pour jour, l'Homme faisait ses premiers pas sur la lune. Ou plutôt les hommes, puisqu'ils étaient deux : Neil Armstrong, le premier, et Buzz Aldrin. Mais la mission Apollo 11 comptait aussi un troisième homme, au rôle ingrat mais crucial : Michael Collins, qui avait pour mission de piloter le vaisseau et qui lui, n'a donc jamais "aluni".

Un amour lorrain

Et ce Michael Collins a une particularité : avant de devenir astronaute, il a passé quelques années en Lorraine, à la base aérienne de Chambley-Bussières. On la connaît notamment aujourd'hui pour le Mondial Air Ballons, mais entre 1953 et 1967, c'était la Chambley Air Base, une base militaire pour l'Air Force américaine. Michael Collins a même rencontré sa femme, lorraine, chez nous : "elle s'occupait de tout ce qui était manifestations, événements, etc, au club des officiers, raconte Philippe Buron-Pilâtre, le fondateur du Mondial Air Ballons, et il est tombé amoureux d'elle."

Un double mariage : le premier pour de vrai, le second pour les paillettes

Il l'a épousé à la mairie de Chambley, et également, religieusement, à la chapelle de la base, qui existe toujours. Mais le cocasse de l'histoire, c'est que Michael Collins s'est marié deux fois ! "Dix ans plus tard, en 1967, alors qu'il était déjà incorporé dans le corps des astronautes, et qu'il était en visite au salon du Bourget, le maire de l'époque de Chambley lui avait demandé s'il pouvait revenir se marier pour le fun, s'amuse Philippe Buron-Pilâtre. Une grande fête avait eu lieu, avec médias et majorettes !

Pour lui, c'est forcément magique, puisque c'est l'endroit où il est tombé amoureux." - Philippe Buron-Pilâtre

Contrairement à ce qu'il avait promis, Michael Collins n'est jamais revenu à Chambley, mais il a écrit de très belles lettres dont Philippe Buron-Pilâtre nous dévoile le contenu : "Il y raconte ses souvenirs de la base : le froid, la boue. Le gouvernement américain leur avait promis que c'était une petite opération, et qu'en gros, quinze jours après, ils seraient rentrés. Mais certains sont restés plusieurs années ! Il n'y avait pas l'eau courante, c'était encore l'époque où l'on allait aux toilettes au fond du jardin (...) mais pour lui, c'est forcément magique, puisque c'est l'endroit où il est tombé amoureux."

Pour le Mondial Air Ballons, qui commence le 26 juillet, des vétérans américains de l'époque de Michael Collins vont faire le déplacement. Lui est désormais malheureusement trop âgé et trop malade pour un tel voyage.