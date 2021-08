La Rochelle : le pass sanitaire obligatoire dès lundi au centre commercial de Beaulieu

C'est le seul centre commercial de plus de 20.000 m2 en Charente-Maritime. Le pass sanitaire devient obligatoire à Beaulieu, près de La Rochelle, à partir de lundi. Décision prise par la préfecture de Charente-Maritime ce vendredi 13 août. C'était la consigne du gouvernement pour les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Or, selon les derniers chiffres officiels de l'ARS, ce taux d'incidence s’établit à 211 cas pour 100 000 habitants en Charente-Maritime. Et encore, cette statistique ne prend pas en compte les touristes dépistés positifs lors de leurs vacances dans le département

Fermeture de la galerie Beaulieu

Le seul établissement concerné par cette mesure est donc une nouvelle fois la galerie commerciale de l'Hyper U de Beaulieu, déjà concernée cet hiver par une fermeture anticipée lors du reconfinement. Cette fois, pas de fermeture, mais les clients devront présenter un pass sanitaire à l’entrée pour accéder à l’ensemble de la galerie, y compris au magasin Hyper U.

Masque obligatoire, même avec un pass sanitaire

Autre mesure forte, le masque devient obligatoire à l'intérieur dans tous les établissements recevant du public soumis au pass sanitaire, y compris pour les personnes vaccinées. Les musées, cinémas ou encore les salles de spectacles sont donc concernés. Une mesure qui peut s’expliquer par le risque de contamination, y compris entre personnes vaccinées.