Le pasteur Jean-Louis Poujol est décédé ce mardi à l'âge de 73 ans. Cette véritable figure de la vie nîmoise avait créé le Noël du cœur qui rassemblait chaque année, d'abord aux arènes, puis aux Costières, des centaines de convives, des laissés-pour-compte de la période de Noël. Il était également le fondateur de la Maison des parents qui accueillait des familles d'enfants hospitalisés au CHU Carémeau. Il avait été victime d'un très grave accident de la route en décembre 2019. Il n'avait pu regagner son domicile qu'après de longs mois d'hospitalisation.

Jean-Louis Poujol laisse une grand vide auprès de toutes celles et ceux qui l'ont côtoyé à l'image de son amie la députée du Gard Françoise Dumas qui lui a rendu hommage ce mercredi dans un communiqué : "Jean-Louis, était un homme de foi. A ce titre, il incarnait l’aspiration du protestantisme à conjuguer le témoignage évangélique et une ouverture œcuménique vers la société". A sa famille et à ses proches, France Bleu Gard Lozère adresse ses plus sincères condoléances.