Le pâté lorrain de Châtenois veut devenir une Indication Géorgraphique Protégée

Vosges, France

Si le traditionnel pâté lorrain est né au 14ème siècle à Baccarat, ce n'est qu'au 19ème qu'un habitant de Châtenois a eu l'idée de l'améliorer en y ajoutant une migaine, c'est à dire un mélange de jaunes d'oeufs battus dans de la crème. La recette peut choquer les puristes, mais à Châtenois, c'est une fierté explique Marie, gérante de l'auberge du même nom "On nous charrie souvent, en nous disant que notre pâté n'était pas un vrai pâté lorrain, ce qui n'est pas vrai. J'admet qu'il est spécial, mais c'est notre pâté de Châtenois au même titre que l'andouille du Val d'Ajol qui est produit uniquement au Val d'Ajol. Notre pâté est incomparable"

95% des clients ne demandent que ce pâté, Frédéric Devillard, boulanger-pâtissier à Châteneois

D'ailleurs à 20 kms à la ronde, on ne mange que du pâté lorrain de Châtenois jure Frédéric Devillard, boulanger pâtissier de la commune. Il a remporté à plusieurs reprises le concours du meilleur pâté lorrain de Châtenois et se réjouit de la démarche pour décrocher l'IGP "C'est important de le savoir et de le faire savoir, et de la défendre. Ici et à 20 kilomètres à la ronde, tous les boulangers pâtissiers, les artisans restaurateurs jouent le jeu et appliquent la recette du pâté lorrain de Châtenois et 95% des clients ne demandent que ce pâté, ils n'en veulent pas d'autres."

Un label pour récompenser les artisans locaux

Le dossier de labellisation est en cours explique Jean Philippe Houdinet, premier adjoint au maire de Châtenois. Ce n'est que la première étape d'un processus qui s'annonce long et compliqué "Nous avons un pâté qui sort un peu de l'ordinaire et qui se différencie du pâté traditionnel par l'ajout en fin de préparation d'une migaine tout en gardant la forme rectangulaire du pâté lorrain, c'est une tradition castinienne qui date du 19ème siècle, qui s'est transmis dans les familles de mère en fille et je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir un label qui récompenserait nos artisans locaux, mais je dois vous avouer que si j'avais connu la complexité et la difficulté du dossier, je ne m'y serai pas engagé parce que c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus pointu que je ne l'avais imaginé. C'est notamment très technique dans la partie où il va falloir définir les critères qui permettront à un organisme indépendant de pouvoir contrôler que l'artisan qui prétend à l'IGP remplit bien toutes les conditions"

Le pâté lorrain de Châtenois rejoindrait ainsi La Mirabelle de Lorraine ou encore la Bergamote de Nancy, déjà classées IGP.