Le patineur montbrisonnais Guillaume Cizeron révèle son homosexualité pour "servir la cause"

Le multiple champion du monde et vice-champion olympique de danse sur glace Guillaume Cizeron révèle cette semaine son homosexualité. Un coming out du patineur originaire de Montbrison dans la Loire pour lutter contre l’homophobie.

Le vice-champion olympique 2018 de danse sur glace Guillaume Cizeron révèle cette semaine son homosexualité. Après le magazine Têtu et l'Equipe, le Français s’explique pour la première fois à la radio sur son choix et sur cette prise de position au micro de Jérôme Val pour Radio France.

C'est un sujet qui reste encore tabou en France !

"Je ne suis pas le premier à en parler, donc je n'ai pas l'impression de briser vraiment un tabou, mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste encore tabou aujourd'hui en France comme dans beaucoup d'autres pays. C'est toujours un peu apeurant d'aller parler de ce genre de choses, qui sont encore des sujets délicats et qui entraînent de la discorde. En faisant ça, ce n'était pas un risque, mais je m'expose à la haine, à des critiques, à toutes sortes de choses".

Révéler ou pas son orientation sexuelle ? Le multiple champion du monde et coéquipier de Gabriella Papadakis a finalement tranché : ce coming out, il le fait selon lui pour servir la cause homosexuelle.

Ça provoque des réactions et ça enclenche une discussion !

"Ce n'est quand même pas possible que ce soit encore aujourd'hui une problématique, alors que pour moi, ça devrait être quelque chose de complètement normal. Cela m'a poussé encore plus à le faire, parce que je me suis dit 'il faut que ce soit normal' alors je vais en parler normalement. Mais au moins ça provoque des réactions et ça enclenche une discussion, c'est ça que je trouve le plus important."