Le pâtissier Pierre Hermé choisi comme Champenois de l'année 2021

Pierre Hermé est le "Champenois de l’Année 2021". Le chef pâtissier a été désigné par le magazine Bulles & Millésimes, qui lui remettra son prix le 8 octobre, lors de la soirée des Trophées Champenois au théâtre d’Épernay. Habitué des récompenses, Pierre Hermé avait été élu meilleur pâtissier du monde en 2016. Cette fois il succède à la cheffe Anne-Sophie Pic, Champenoise de l'année 2020.

C'est à sa grand-mère que Pierre Hermé doit son amour du champagne. C'est en tout cas ce qu'il expliquait il y a un an au magazine Bulles et Millésimes, avouant que sa grand-mère lui avait fait goûter ses premières gouttes de champagne à l’âge de 4 ans. Un goût qu'il affinera pendant ses années d'étude à l’Académie des vins de Paris.

Pierre Hermé possèderait 2 000 bouteilles de champagne et dans cette même interview, il explique s’intéresser aux petits producteurs qui, pour lui, font des choses étonnantes et révolutionnaires. Il assiste d'ailleurs à de très nombreuses dégustations de vieux champagne : "J’ai eu l’occasion de goûter un vieux millésime de Substance de Selosse avec une galette et c’était vraiment pas mal. Je ne l’ai pas fait exprès mais c’était bien. Cela fait partie des bonnes surprises".

Le 8 octobre prochain, lors de la soirée des Trophées Champenois, d'autres prix seront remis et vous pouvez d'ores et déjà voter pour vos nominés préférés, sur le site : https://www.trophees-champenois.com/je-vote/