Loire, France

Une chose est certaine, chez Pralus, les clients sont fidèles. Depuis des semaines ils tentent de goûter le Carré de café, le tout nouveau produit de leur pâtissier roannais, en vain. Seuls les plus téméraires et chanceux ont réussi à trouver en boutique la plaque de café qui est livrée au compte goutte.

Déjà 8 mille Carrés de café vendus

Le Carré de café de chez Pralus a fait son apparition en boutiques le 1er février dernier. Un mois et demi après le début de la commercialisation Pralus a déjà été victime de deux ruptures de stock. Dans la boutique de Saint-Etienne située rue Michelet les 150 premières plaques se sont vendues en moins de 48 heures. À ce jour, 8.000 Carrés de café ont été vendus dans toute la France.

François Pralus, qui a créé le produit avec Vincent Ferniot, pense vendre 100.000 Carrés de café en 2018 dans ses quinze boutiques de France, la seizième boutique ouvre ce samedi 17 mars à Sète dans l'Hérault.

Un problème de packaging

Mais alors pourquoi Pralus n'arrive pas à fournir ses clients ? Un problème de packaging répond la maison roannaise. "Nos fabricants n'arrivent pas à faire les emballages assez rapidement pour nous" explique Véronique Maugé la responsable communication qui espère que le problème sera rapidement réglé.

EXPLICATIONS I Véronique Maugé responsable de la communication chez Pralus Copier

Alors, c'est bon ?

Le Carré de café est une invention du chroniqueur gastronomique Vincent Ferniot qui a été créée par François Pralus. C'est comme une plaque de chocolat mais au café avec de l'arabica, du sucre et du beurre de cacao. Une vraie découverte pour Michèle rencontrée dans la boutique de Saint-Etienne "c'est surprenant, le noir m'a plus impressionnée que celui au lait, le goût du café reste vraiment en bouche comme si on avait bu un café".

Le goût du café reste vraiment en bouche comme si on avait bu un café — Michèle une cliente

Pralus envisage déjà une nouvelle gamme de Carrés de café, une version déca est dans la tête de François Pralus qui veut également créer une version napolitaine du produit, comprenez des petits carrés de café individuels.

Le Carré de café de 50 grammes, noir ou au lait, est vendu 4,40 euros.