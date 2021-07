Le patrimoine des 500 plus grandes richesses françaises a augmenté de 30% en un an

Le nombre de milliardaires français est passé de 95 à 109 en un an, en pleine pandémie, selon le magazine Challenges dans un classement à paraître jeudi. Et le patrimoine cumulé des 500 plus grandes richesses richesses françaises a augmenté de 30% sur la même période, entre juin 2020 et juin 2021.

La fortune cumulée des 500 plus grandes richesses françaises a augmenté de 30% en un an, en pleine pandémie, entre juin 2020 et juin 2021, comme l'annonce le magazine Challenges, dans un classement qui doit paraître jeudi. Elle s'approche des 1.000 milliards d'euros. Au total, on compte 109 milliardaires, en France, contre 95 l'année dernière. "Ce sont les plus fortes progressions annuelles jamais enregistrées par notre palmarès, mis en place en 1996", a indiqué le magazine.

Bernard Arnault toujours en tête

Et le classement est toujours dominé par Bernard Arnault, comme depuis cinq ans maintenant. Il est à la tête de LVMH (Louis Vuitton, Dior …), qui est la première capitalisation boursière d'Europe. Sa fortune, avec celle de sa famille, est estimée à 157 milliards d'euros, avec une progression de 57% par rapport à l'année dernière. Il a même été en mai, durant quelques heures, l'homme le plus riche du monde, dépassant Jeff Bezos, le PDG d'Amazon.

La forte reprise d'activité du luxe, portée notamment par le marché asiatique, a fait bondir les cours de ces marques en bourse durant la dernière année, et donc mécaniquement le patrimoine de leurs actionnaires. "Les crises nous rendent plus forts", avait déclaré Bernard Arnaud fin avril.

Un classement qui relance le débat sur la taxation des plus riches

Mais avec la crise sanitaire, le débat sur la taxation des plus riches se renforce, en France mais aussi à l'étranger. En janvier, dans son rapport annuel, l'association internationale de lutte contre la pauvreté Oxfam proposait de "taxer ceux qui ont profité de la crise pour financer la facture du coronavirus". Samedi 3 juillet, l'association altermondialiste Attac a peint en noir des vitrines de la Samaritaine, grand magasin de LVMH, pour dénoncer "l'enrichissement indécent des milliardaires pendant la crise sanitaire".